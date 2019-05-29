Даже чекисты хмурятся от дела Раима

Депутат фракции «Республика – Ата Журт» Руслан Казакбаев озвучил такое мнение.

В данное время Финансовая полиция осуществляет проверку имущества Матраимова Райыма, известного как «Раим-миллион». Судя по тому, как затянулась проверка, имущество у Матраимова бесчисленное. А может это всего лишь политика. Правоохранительным органам не удалось справиться с одним таможенником. К сожалению, правоохранительные органы неспособны пойти на решительные шаги. Среди общественности ходят различные разговоры относительно его имущества, многие возлагают надежды только на президента, мол, он сможет докопаться до истины. Но и с его стороны не наблюдаются решительные шаги. От безысходности депутаты говорят: «Народ не поверит, если скажешь, что Раим белее молока. Но и фактов нет, чтобы назвать его коррупционером». Такова ситуация…

Источник: газета «Факты.kg» №21 от 28.05.2019 / стр. 5, gezitter.org