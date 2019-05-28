«Репутацию» громко заявляющего о себе Кожоке оценили в 300 тысяч сомов, эй!

Невозмутимый Кожобек Рыспаев никому не уступит в умении предавать.

Слышали, как он подавал в суд на газету «Ачык Саясат», посчитав, что она опорочила его достоинство. Сообщалось, что обладающий безмерным аппетитом депутат в ходе судебных заседаний изменил свое изначальное заявление, повысил сумму морального ущерба с 300 тысяч сомов до 1 млн сомов.

24 мая Октябрьский районный суд обязал газету «Ачык Саясат» выплатить компенсацию в 300 тысяч сомов, чем нанес удар по свободе слова – самому заметному достижению нашей страны. Если такие диктаторские уловки не будут пресечены, если позволят бесноваться купцам, подкупающим судей, то за год мы вовсе потеряем все независимые СМИ. Это ничем хорошим не закончится.

Источник: газета «Мантыш» №17 от 28.05.2019 / стр. 3, gezitter.org