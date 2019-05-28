Обсуждается еще один закон, сдирающий шкуру с народа

В одно время в столице брали деньги за парковку авто и впоследствии это было запрещено из-за усилившейся коррупции.

Это стало хорошей новостью для народа. К сожалению, заглядывающийся на кошелек народа мэр города А. Суракматов намерен вновь взымать плату с парковок. Желает сдирать шкуру. Например, если машина простояла час, то взымается плата в 30 сомов. Далее добавляется определенная сумма за каждый час. Если машина простояла сутки, то получится кругленькая сумма. Это замаскированная коррупция или грабеж посреди белого дня. Планируют продать обочины всех улиц, а не только вокруг рынков частным предпринимателям, которые и начнут доить каждую машину за парковку. Могли бы подумать, прежде чем принимать решения!..

Источник: газета «Мантыш» №17 от 28.05.2019 / стр. 3, gezitter.org