Кыргызско-узбекская граница: Осталось всего 5% неуточненных участков?

В конце мая в Узбекистане состоится очередная встреча межправительственной рабочей группы по делимитации границы.
Об этом Би-Би-Си сообщили источники в правительстве.
Переговоры могут продлиться неделю. Как сообщили Би-Би-Си надежные источники в правительстве, осталось всего 5% несогласованных спорных участков кыргызско-узбекской границы. Однако в официальных релизах об этом не говорится.
Очередное заседание рабочих групп по делимитации границы проходило недавно в Бишкеке. Стало известно, что стороны обсудили предложения по спорным участкам и договорились посмотреть и изучить спорные участки на месте.
В 2017 году вопрос границы, который создавал напряженность в годы независимости между Кыргызстаном и Узбекистаном, достиг уровня открытого диалога. Во время визита в Бишкек президента Узбекистана Шавката Мирзиёева был подписан промежуточный договор по границе между двумя странами. Обе стороны в то время заявили, что завершено согласование 85% линии границы.
Однако эксперты отмечали, что неуточненные 15% границы уже давно вызывали споры, поэтому дело не сдвигалось с места. Но в каких местностях прошло согласование 15% границы? Обе стороны пока что молчат по данному поводу.
На территории Кыргызстана имеется четыре узбекистанских анклава: Сох, Чоң-Кара-Калча, Шахимардан, Таш-Добо. Большинство спорных участков располагается в периметре анклавов Сох, Шахимардан, Андижанского водохранилища, говорят отдельные эксперты.
Высказывалось мнение, что с самого начала переговорного процесса Узбекистан заинтересован в получении коридора в анклав Сох. Из-за этого момента на протяжении многих лет переговоры по границе не сдвигались с места, отмечал экс-руководитель правительственной комиссии по границе Саламат Аламанов.
"Высказывали слова, что если мы предоставим коридор в Сох, то вопрос решится легко. Человек, глубоко знающий этот вопрос и погруженный в него скажу, что самый важный вопрос переговоров – именно этот. Именно в этом причина неоднократного торможения и остановки переговоров", - говорил в интервью Би-Би-Си Саламат Аламанов.
Однако кыргызская сторона не соглашалась изначально на выделение коридора. По этой причине на протяжении многих лет Узбекистан придерживался жесткой позиции в вопросе делимитации границы и поворачивался к переговорам спиной.
Протяженность границы между двумя странами составляет 1378 км. По официальной информации, из них согласовано 1170 км.
Источник: Кыргызская служба Би-Би-Си, gezitter.org
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