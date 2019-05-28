Кыргызско-узбекская граница: Осталось всего 5% неуточненных участков?

В конце мая в Узбекистане состоится очередная встреча межправительственной рабочей группы по делимитации границы.

Об этом Би-Би-Си сообщили источники в правительстве.

Переговоры могут продлиться неделю. Как сообщили Би-Би-Си надежные источники в правительстве, осталось всего 5% несогласованных спорных участков кыргызско-узбекской границы. Однако в официальных релизах об этом не говорится.

Очередное заседание рабочих групп по делимитации границы проходило недавно в Бишкеке. Стало известно, что стороны обсудили предложения по спорным участкам и договорились посмотреть и изучить спорные участки на месте.

В 2017 году вопрос границы, который создавал напряженность в годы независимости между Кыргызстаном и Узбекистаном, достиг уровня открытого диалога. Во время визита в Бишкек президента Узбекистана Шавката Мирзиёева был подписан промежуточный договор по границе между двумя странами. Обе стороны в то время заявили, что завершено согласование 85% линии границы.

Однако эксперты отмечали, что неуточненные 15% границы уже давно вызывали споры, поэтому дело не сдвигалось с места. Но в каких местностях прошло согласование 15% границы? Обе стороны пока что молчат по данному поводу.

На территории Кыргызстана имеется четыре узбекистанских анклава: Сох, Чоң-Кара-Калча, Шахимардан, Таш-Добо. Большинство спорных участков располагается в периметре анклавов Сох, Шахимардан, Андижанского водохранилища, говорят отдельные эксперты.

Высказывалось мнение, что с самого начала переговорного процесса Узбекистан заинтересован в получении коридора в анклав Сох. Из-за этого момента на протяжении многих лет переговоры по границе не сдвигались с места, отмечал экс-руководитель правительственной комиссии по границе Саламат Аламанов.

"Высказывали слова, что если мы предоставим коридор в Сох, то вопрос решится легко. Человек, глубоко знающий этот вопрос и погруженный в него скажу, что самый важный вопрос переговоров – именно этот. Именно в этом причина неоднократного торможения и остановки переговоров", - говорил в интервью Би-Би-Си Саламат Аламанов.

Однако кыргызская сторона не соглашалась изначально на выделение коридора. По этой причине на протяжении многих лет Узбекистан придерживался жесткой позиции в вопросе делимитации границы и поворачивался к переговорам спиной.

Протяженность границы между двумя странами составляет 1378 км. По официальной информации, из них согласовано 1170 км.

Источник: Кыргызская служба Би-Би-Си, gezitter.org