Лишь бы Акылбек не стал посредником отставки Абылгазиева

По всей видимости, руководитель «Мегакома» послужит хорошим инструментом для отставки главы правительства.

В одно время Темир Сариев возглавил правительство, активно работал, как его односельчанин, министр транспорта Аргынбек Малабаев запустил лапу в деньги, предназначенные на строительство дорог, даже обвинил Сариева по дорожному тендеру, из-за чего Сариева принесли в жертву, как помнится. По такому же сценарию может лишиться кресла и Абылгазиев. На этот раз хорошую службу сослужил молодой кадр Жамангулов. Он разоблачил свояков Абылгазиева, признался, что подвергся запугиванию с их стороны, выложил для общественности сведения о дорогих коттеджах, информацию об их семьях. Проявил свою молодость.

Источник: газета «Факты.kg» №21 от 28.05.2019 / стр. 3, gezitter.org