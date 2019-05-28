«Боюсь, Шыгаев не скажет правду». Художники вызывают директора музея ИЗО на открытый разговор

Таалайбек Усубалиев заявил, что у коллег возникло много вопросов к Юристанбеку Шыгаеву

В скором времени состоится встреча выдающихся отечественных художников, которые хотят дать оценку действиям пока еще действующего директора Национального музея изобразительных искусств им. Гапара Айтиева Юристанбека Шыгаева. Об этом Vesti.kg сообщил председатель Союза художников КР Таалайбек Усубалиев.

- Скоро мы будем собираться с художниками, чтобы дать оценку действиям нашего коллеги, - сказал он. - Юристанбек Шыгаев придет туда. Тем более он сам хотел этого. Коллеги не могут понять, почему директор музея изобразительных искусств пошел на это. Кто его подтолкнул на эти действия? Идут разные домыслы, которые порождает он сам. Мы хотим лично задать ему все возникающие вопросы. Пусть скажет правду. Боюсь, что он ее говорить не станет. В различных интервью Шыгаев упоминает лишь то, что он - художник. Но ведь он также является директором музея, где работает более 10 лет. Он ведь не просто рядовой художник. У него много регалий. Есть факт нарушения. Никто кроме него не сможет ответить на наши вопросы.

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что в редакцию из собственных источников поступила информация о том, что директор Кыргызского национального музея изобразительных искусств им. Гапара Айтиева Юристанбек Шыгаев якобы совершил некие махинации с картинами музея. По неподтвержденным данным, речь может идти о попытке вынести из музея подлинные работы и заменить их на копии.

Сам Шыгаев в беседе с Vesti.kg ранее пояснил, что он действительно сканировал работу Николая Сверчкова «Лошадь с собакой» с целью «изучить классику».

Министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов сказал Vesti.kg, что он в курсе данной ситуации. Вместе с тем глава Минкульта отметил, что создал специальную комиссию для проверки этих фактов.

Позднее в музее ИЗО сообщили, что Юристанбек Шыгаев написал заявление об отпуске с последующим увольнением. В Минкульте заявление еще не подписали.



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