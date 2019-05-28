Тилек Токтогазиев вызвал на дебаты другого кандидата на пост главы Минсельхоза

Молодой бизнесмен обвиняет Эркинбека Чодуева в том, что сельскохозяйственная отрасль оказалась в кризисе

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев не поддержал кандидатуру Тилека Токтогазиева, выдвинутую на пост министра сельского хозяйства от партии «Бир Бол». Об этом глава кабмина заявил на заседании комитета Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.

Премьер подчеркнул, что у Токтогазиева «недостаточно опыта» для того, чтобы руководить ведомством.

«Тилек Токтогазиев - молодой предприниматель с новыми взглядами. Работает в сфере тепличного бизнеса. Но я думаю, что кроме молодости и знаний должен быть опыт»,- заявил Абылгазиев.

Между тем сам Токтогазиев написал на своей странице в Фейсбуке, что у него есть 10-летний опыт в бизнесе. Кроме того, он вызвал своего конкурента - Эркинбека Чодуева - на дебаты.

«В этом году мне исполняется 29 лет, у меня есть 10-летний опыт в бизнесе,- отметил бизнесмен. - Сейчас мы реализуем проект на миллионы сомов, также работаем над международным проектом. Было бы хорошо, если бы кандидатов оценивали не по возрасту, а по их стратегии. Чодуев последние 5 лет занимал должность заместителя министра сельского хозяйства. Они привели эту отрасль к кризису. Поэтому они должны нести ответственность. Я вызываю его на дебаты. Пусть народ сам выберет министра».

Напомним, после отставки министра сельского хозяйства Нурбека Мурашева 24 мая молодой предприниматель изъявил желание возглавить ведомство. Премьер-министр Абылгазиев выдвинул на этот пост 55-летнего Эркинбека Чодуева, который работает заместителям главы Минсельхоза.

VESTI.KG