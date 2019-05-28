В Ак-Тале выпускники сделали подарок школе, детсаду и центру образования

В селе Кайыңды-Булак Баетовского айыл окмоту Ак-Талинского района Нарынской области школе купили мебель, сообщил корреспондент Turmush.

Инициатором выступили выпускники, окончившие школу им. Б.Мүсүралиевой 20 лет назад.

По данным соорганизатора Адины Эркинбековой, школе купили мягкую мебель, столы и стулья, а также теннисный стол. Кроме этого, детскому саду приобрели холодильник и игрушки для детей, а в центр образования детей — 2 умывальника и другие необходимые предметы.

Turmush