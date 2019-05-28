Депутаты К.Иманалиев, А.Нурбаев, К.Орозова, М.Сабиров потребовали отставки правительства

Комитет по международным делам и обороне 28 мая заслушивает информацию о ходе исполнения постановления Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 3 апреля 2019 года №2973-VI относительно ситуации на границе.
«На приграничные вопросы денег нет, а для свояка найдется», - возмутился депутат ЖК Каныбек Иманалиев («Ата Мекен»).
Сын свояка премьер-министра М.Абылгазиева Иманкадыр уулу Эрназар уволен с должности замдиректора «КТ Мобайл»«Нас люди обвиняют в том, что мы много получаем. Сын свояка премьера получает зарплату десяти депутатов», - заключил депутат и присоединился к требованиям коллег - А.Нурбаева, К.Орозовой, М.Сабирова об отставке правительства.
Tazabek
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