Депутаты К.Иманалиев, А.Нурбаев, К.Орозова, М.Сабиров потребовали отставки правительства

Комитет по международным делам и обороне 28 мая заслушивает информацию о ходе исполнения постановления Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 3 апреля 2019 года №2973-VI относительно ситуации на границе.

«На приграничные вопросы денег нет, а для свояка найдется», - возмутился депутат ЖК Каныбек Иманалиев («Ата Мекен»).

Сын свояка премьер-министра М.Абылгазиева Иманкадыр уулу Эрназар уволен с должности замдиректора «КТ Мобайл»«Нас люди обвиняют в том, что мы много получаем. Сын свояка премьера получает зарплату десяти депутатов», - заключил депутат и присоединился к требованиям коллег - А.Нурбаева, К.Орозовой, М.Сабирова об отставке правительства.





Tazabek