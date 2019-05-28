М.Абылгазиев предложил кандидатуру Э.Чодуева на должность министра сельского хозяйства, С.Муканбетова — на министра экономики

Кандидатуру Санжара Муканбетова премьер-министр предложил на должность министра экономики.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев предложил кандидатуру Эркинбека Чодуева на должность министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР. Об этом стало известно 28 мая на заседании Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.

Кандидатуру Санжара Муканбетова премьер-министр предложил на должность министра экономики.

Также депутаты рассматривают кандидатуру Дастана Догоева на должность председателя Государственного комитета информационных технологий и связи.

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