Сооронбай Жээнбеков: Авторитет военной службы в Кыргызстане восстановлен

По словам главы государства, он, как главнокомандующий Вооруженными силами, считает весьма важной задачей улучшение социального положения военнослужащих.
«Сегодня можно с уверенностью говорить, что авторитет военной службы в Кыргызстане восстановлен», — заявил на торжественном мероприятии, посвященном 27-летию Вооруженных сил и 20-летию Пограничной службы, президент Сооронбай Жээнбеков.
«Молодежь поняла, что не стоит избегать службы в армии, а профессия защитника Отечества не только почетна, но и стабильная, перспективная», — отметил он.
В республике армия обеспечивается модернизированными моделями огнестрельного оружия, вертолетами, средствами противовоздушной обороны, автомобилями и бронетанковой техникой.
По словам главы государства, он, как главнокомандующий Вооруженными силами, считает весьма важной задачей улучшение социального положения военнослужащих.
За последние полтора года для военнослужащих Вооруженных сил построили девять домов с 267 квартирами. В их числе четыре дома для Погранслужбы. - Сооронбай Жээнбеков
«Сейчас работа по обеспечению военнослужащих жильем продолжается и находится под моим контролем. В этом году построят шесть домов на 379 квартир. Из них четыре с 88 квартирами получит Погранслужба», — добавил он.
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