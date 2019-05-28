Совет ясновидящей Атамбаеву, как избежать ареста

Света Тойгонбаева: Я бы посоветовала Атамбаеву перестать противостоять Жээнбекову. Ничего хорошего это ему не принесет

За три дня до планированного и распиаренного приезда лидера партии "Республика" Омурбека Бабанова в Кыргызстан ясновидящая Света Тойгонбаева предсказала, что он не приедет к назначенной дате.

И как не иронизировали по этому поводу некоторые кыргызстанцы, права все-таки оказалась именно гадалка.



"Омурбек Бабанов в этом году не приедет. Скорее всего ближе к выборам появится в стране. На данный момент он постоянно поддерживает связь с тремя людьми из Кыргызстана, но возвращаться он пока не готов, опасается", - сказала она.

Также ясновидящая в марте этого года предрекла уход премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву.

- Он где-то 2-3 месяца еще проработает и покинет свой пост. На его пост я вижу трех претендентов: двое пожилых и один молодой, - дала она свой прогноз.

Последняя тема в свете сегодняшних событий самая актуальная в Кыргызстане. Особенно после скандалов в правительстве. По этой причине редакция VB.KG вновь поинтересовалась у Тойгонбаевой на счет прогноза главы правительства. По ее словам, скорее всего Абылгазиев уйдет после мусульманского поста.

- У премьер-министра нет намерений уйти. Но его вынудят. При этом его уход не будет связан с каким-либо очередным скандалом. Покинет должность тихо, перед этим попросившись в отпуск. Народ не увидел благие дела Абылгазиева только потому, что его противники преподнесли все его начинания с негативной стороны. Его недоброжелатели по-прежнему будут использовать родственников Абылгазиева. Есть также вероятность, что через 6-7 месяцев на него возбудят уголовное дело, даже если он уйдет, так как у него есть довольно такие серьезные противники, - отметила она.

Высказалась ясновидящая и на счет действующего президента и его предшественника.

- По сравнению с прошлыми временами состояние президента Жээнбекова стало лучше. Я вижу, что аура его улучшилась. Также в работе намечаются успехи, но все-таки трудностей не избежать. В этом году возможна засуха, и поэтому людям будет труднее. Поэтому я посоветовала бы президенту предпринять заранее соответствующие действия, - сказала она.

Что касается Атамбаева, продолжила собеседница редакции, то его, возможно, ожидает арест.



- Атамбаева возможно ждет арест, но выбор находится в его руках. Он может избежать задержания, если предпримет соответствующие шаги. Я бы посоветовала Атамбаеву перестать противостоять Жээнбекову. Ничего хорошего это ему не принесет. Если он хочет сделать что-то хорошее народу, то он должен оставить президента в покое, - дала она свой совет экс-президенту.

Не могли мы не спросить и насчет уголовного дела по незаконному освобождению Батукаева.

- Будут арестованы всего 5 человек. Возможно задержат Турсунбека Акуна и Зарылбека Рысалиева. В этом случае возможны пикеты их сторонников, - добавила она.

... и кто займет место главы ГКНБ.

- Три человека сейчас претендуют на место председателя ГКНБ. Займет этот пост человек средних лет, известный в народе. Также поменяются два его заместителя, один из которых будет из южных регионов, - продолжила Тойгонбаева.

"Прошлась" ясновидящая и по некоторым политикам, чьи имена сейчас на слуху.

- Райымбек Матраимов возможно скоро займет какой-то важный пост.



У Ахматбека Келдибекова есть намерение вернуться во власть, что вполне возможно, но не сейчас. Пока со стороны власти у него нет поддержки.

Нариман Тюлеев по состоянию здоровья не будет как прежде участвовать в политической жизни. Теперь уже его дети придут в политику. Особенно у его дочери есть способности. Тюлеев будет способствовать именно ее росту.

Во власть начнет больше приходить молодежь. К примеру, депутат Жанарбек Акаев еще проявит себя как политик.

Хотелось бы обратиться к депутатам. Я вижу, что внутри парламента нет единства. Депутаты стали делиться по землячеству и родам. Если они этого не прекратят, то народные волнения могут только усилиться. Все это будет способствовать тому, что мы можем потерять свое государство. Я это вижу, и депутатам об этом стоит задуматься, - обратилась Тойгонбаева к "слугам народа".

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