В Кыргызстане создана автоматизированная информационно-аналитическая система детских учреждений интернатного типа

Бишкек, "Саясат. kg". В своем выступлении министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров подчеркнул, что 2019 год президентом КР объявлен Годом развития регионов и цифровизации страны.

27 мая, в Бишкеке прошел круглый стол: «Возможности информационно-аналитической системы в процессе управления реформированием детских учреждений интернатного типа», сообщает пресс-служба Минтруда и соцразвития.

В своем выступлении министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров подчеркнул, что 2019 год президентом КР объявлен Годом развития регионов и цифровизации страны.

«В рамках поставленных задач при поддержке партнеров по развитию ведется работа по цифровизации, автоматизации тех процессов, которые имеются в министерстве, и одним из достижений можно назвать созданную информационно-аналитическую систему (базу данных) детских учреждений интернатного типа», - сказал он.

Улукбек Кочкоров также отметил, что полноценная работа системы позволит вести качественный электронный учет, как детских учреждений, так и детей, пребывающих в них, не зависимо от форм собственности, а также вести мониторинг за движением детей находящихся в учреждениях. Кроме того, функционирование данной системы решит задачу выявления причин размещения и определения географии поступления детей в детские учреждения интернатного типа.

«Мы надеемся, что эта система позволит создать открытость и убрать имеющиеся коррупционные элементы. В адрес Министерства было много нареканий о том, что имеются коррупционные элементы в области усыновления детей. Мы также верим, что с внедрением данной автоматизированной базы появится открытость и прозрачность в системе работы с учреждениями интернатного типа», - сказал Кочкоров.

Министр также озвучил статистические данные. Так, по республике в настоящее время в 143 детских учреждениях независимо от форм собственности проживает более 12 тысяч детей, из которых всего 5 % детей являются сиротами, у остальных детей имеются родители либо один из них.

На круглом столе приняли участие представители Министерства обрзования и науки, Министерства здравоохранения, Министерства труда и социального развития, а также директора детских учреждений интернатного типа.