В Бишкеке пройдет акция в память о жертвах насилия

В Бишкеке сегодня, 27 мая, состоится акция, посвященная памяти жертв похищения невест и насилия.

Как сообщила Азаттыку один из организаторов мероприятия Гуляйым Айылчы, этот день выбран из-за того, что ровно год назад в здании Жайылского РОВД была убита Бурулай Турдаалы кызы.

«Главная цель – рассказать кыргызской общественности о проблеме. Обратить внимание на то, что проблема принуждения к браку существует. С другой стороны – это годовщина убийства Бурулай Турдаалы кызы. Мы это памятное мероприятие посвящаем жертве похищения – не успевшей повзрослеть Бурулай. Хоть наказание за похищение, принуждение в вступление в брак ужесточили, проблема не исчезла», – считает Айылчы.

В Интернете активисты призывают вспомнить жертв насилия и приходить к памятнику Уркуе Салиевой, оставлять там цветы и игрушки.

27 мая 2018 года в здании Жайылского РОВД Чуйской области была убита 20-летняя студентка медицинского колледжа Бурулай Турдаалы кызы. В убийстве девушки обвинили мужчину, который похитил ее с целью вступления с нею в брак. Смертельно ранив ее ножом в приемном отделении милиции, он позже нанес ранения и себе. Произошедшее вызвало большой резонанс в обществе, а президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поручил тщательно расследовать случившееся.

Бишкекский городской суд 27 февраля оставил в силе решение Свердловского районного суда по делу об убийстве Бурулай Турдаалы кызы. Основной подсудимый – Марс Бодошев – приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии усиленного режима и конфискации имущества. Его друг Акмат Сейитов приговорен к семи годам тюрьмы.



