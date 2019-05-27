Эльвира Сурабалдиева, депутат ЖК: «Сотрудники ГАИ приступили к ограблению народа»

Надо было вот такие технические вопросы решить, а потом вводить большие штрафы.

- Эльвира айым, говорят и твердят об очень высокой сумме штрафа на водителей, нарушивших дорожные правила. Это не культурная форма ограбления народа?

- Правильно народное недовольство. Уму непостижимо, что мы штрафуем, равняясь на Европу. Раз мы подражаем им, надо было создать такие же условия как у них. Например, наши улицы узкие, на некоторых поворотах пробки не помещаются на 2-3 улицах. Подобную проблему надо было устранить, создать полные условия, а потом вводить большие штрафы. Кроме того, в странах мира с высокими штрафами так и зарплаты высокие. А у нас смотрите, доходит до грабежа народа. Еще с другой стороны вызывает сожаление – новые камеры установили, но сотрудников ГАИ с дорог не убрали. Также не построили автостоянки, берут штрафы, говоря «неправильно остановили машины у обочины дороги». И это неправильно. Просматриваю социальную сеть, кто-то проехал во время переключения света светофора, подвергся штрафу. На перекрестках многих улиц, на перекрестке улиц Советской-Боконбаева, Советская-Киевская светофор начинает «гаснуть» еще до перехода улицы пешеходами, не успеваешь свернуть. Надо было вот такие технические вопросы решить, а потом вводить большие штрафы. В общем, на первом месте надо рассмотреть уровень жизни народа, зарплату, рассмотреть условия дороги, потом определять штрафы.

- В общественности много говорится: сотрудники ГАИ освоили много видов «шабашки», грабят народ. Наверное, вы сами являетесь тому свидетелем?

- Скажу об одном. Сотрудники ГАИ не взяли алкотестеры, остановили водителя, мучают: «Вы пили, не пили, повезем вас в городской наркодиспансер, проверим». Граждане спешат, нет времени ехать туда, вынужденно отдают деньги. Этому свидетелем была я сама. Утром еду в аэропорт на такси, остановили и надолго задержали «вы пьяные?». Я спросила «мне поехать?». Он (водитель?) решил, что я поступлю «назло», и сам кое-как переговорил, закончил дело. Перешли к тому, чтоб лишь бы грабить. Из этого можем заметить, до какого уровня дошла коррупция в Кыргызстане.

Источник: газета «De факто» №20 от 24.05.2019/стр.7