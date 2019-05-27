Генпрокуратура разъяснила, за что телохранителя экс-президента Атамбаева осудили на 5 лет

Генпрокуратура КР разъяснила, за что Дамира Мусакеева, телохранителя экс-президента КР Алмазбека Атамбаева, отправили в тюрьму на 5 лет.



Органы следствия обвинили бывшего глава 9-й службы ГКНБ КР Дамира Мусакеева в том, что он в 2016-2017 годы, злоупотребляя служебным положением в интересах приближенных к себе сотрудников Службы, нарушая требования Жилищного Кодекса КР, без учета очередности, попирая права многих других сотрудников длительное время состоящих в списках очередников на получение жилья, незаконно распределял квартиры тем лицам, которые стояли в конце очереди.

Мусакеев распределил 15 служебных квартир. В том числе три квартиры сотрудники получили повторно. В результате 18 сотрудников 9-й Службы, действительно нуждающиеся в жилье и длительное время стоявшие в очереди, не получили жилье.

Также ГКНБ отмечает, что "в результате этих незаконных действий Мусакеева подорван авторитет госвласти, вера граждан в обеспечение государством законности и социальной справедливости".

Данный факт был установлен в ходе служебного разбирательства со стороны ГКНБ КР, куда потерпевшие обратились с жалобами.



27 ноября 2018 года Военная прокуратура возбудила уголовное дело. 7 февраля 2019 года военная прокуратура Бишкекского гарнизона вручила Мусакееву уведомление о подозрении в "Злоупотребление должностным положением" УК КР.

12 февраля 2019 года уголовное дело направлено в Свердловский райсуд Бишкек для рассмотрения по существу.

Со 2 апреля по 24 мая 2019 года проведено 10 судебных заседаний, в ходе которых допрошено 49 свидетелей, 18 потерпевших и 1 представитель потерпевшего, сам обвиняемый Мусакеев. Тщательным образом исследованы материалы уголовного дела, а именно собранные в ходе предварительного следствия доказательства.

На судебных заседаниях свидетели, председатели и члены жилищных комиссий 9-й Службы полностью подтвердили свои показания о том, что незаконное распределение служебных квартир осуществлялось по личному указанию и давлению Мусакеева.

Допрошенные в ходе судебных заседаний 18 потерпевших подтвердили свои показания о том, что со стороны Мусакеева были нарушены их права и законные интересы на первоочередное получение жилья, в связи с чем все они имеют к нему обоснованные претензии, полностью поддерживают свое обвинение в его адрес и просили суд принять в отношении него строгие меры уголовного воздействия в рамках Закона.



Допрошенный в ходе судебных заседаний в качестве потерпевшего – представитель ГКНБ М.Б. также полностью поддержал обвинение и заявил о нарушении им требований Жилищного Кодекса при распределении служебного жилья.

Таким образом, в результате пренебрежительного отношения Мусакеевым к праву военнослужащих на равное и объективное обеспечение жильем, нарушены их законные права и интересы, а также грубо нарушены интересы государства, подорван авторитет органов власти и защищаемые государством принципы социальной справедливости.

24 мая 2019 года Свердловский суд признал виновным Дамира Мусакеева и приговорил к 5 годам лишения свободы со штрафом в 700 расчетных показателей, и взятием его под стражу в зале суда.



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