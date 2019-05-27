Кыргызстанские звезды примут участие в чемпионате мира по футболу среди артистов

С 8 по 16 июня 2019 года в рамках Всероссийской благотворительной акции "Под флагом Добра!" в Москве пройдет IX чемпионат мира по футболу среди артистов (футбольно-музыкальный фестиваль "Арт-футбол-2019").

Туда же отправится сборная Кыргызстана. Об этом сообщила руководитель проекта "Арт-футбол" Елена Соклакова.

В этом году Кыргызстан представят эстрадные исполнители Адиль Чекилов, Ырыскелди Осмонкулов, Тынай Алыбаев, оперный певец Марат Ибраев и танцор Атай Омурзаков. По регламенту чемпионата в сборную можно привлекать спортсменов. В 2019 году от Кыргызстана на мероприятие поедут футбольный тренер Руслан Сыдыков ("Дордой") и бывший боксер, заслуженный тренер Андрей Курнявка.



В Москву кыргызстанская сборная повезет и музыкальное трио. По словам Соклаковой, на фестивале представят номер, который исполнят комузист, скрипачка и саксофонист.

Кыргызстанский "Арт-футбол" входит в международную ассоциацию, где представлены 27 стран.

Впервые Кыргызстан участвовал в благотворительном международном чемпионате в 2015 году. Тогда по жеребьевке попал в сильную группу, но занял 11-е место из 16. Приглашение для участия в чемпионате среди артистов у нас получили за две недели до мероприятия.

В этом году сборная Кыргызстана по итогам жеребьевки попала в группу А, где ее соперниками станут команды Сербии, Словении и Венгрии. Первую игру на турнире кыргызстанцы проведут 8 июня против соперников из Словении.

В чемпионате примут участие команды из 16 стран мира: России, Сербии, Аргентины, Великобритании, Германии, Словении, Перу, Турции, Венгрии, Израиля, Беларуси, Нидерландов, Кореи, Парагвая, Ирана и Кыргызстана. В рамках чемпионата команды, составленные из популярных звезд эстрады, классической музыки и кино, разыграют первенство по футболу, представят национальные гала-концерты, подкрепленные выступлениями специальных гостей - звезд мировой сцены, а также примут участие в специальных концертных и благотворительных мероприятиях.

В течение всего чемпионата будет развернута широкомасштабная кампания по сбору благотворительных средств, которые будут направлены на адресное лечение тяжелобольных детей.

Организаторы мероприятия: правительство Москвы, Министерство спорта России, Российский футбольный союз, ФИФА, УЕФА и дирекция благотворительных программ "Старко".

Отметим, пребывание участников чемпионата в Москве обеспечивают организаторы. Сборная сама оплачивает билеты и покупает форму. В 2015 году и сейчас поддержку кыргызстанской сборной оказывает Bigser Sport.

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