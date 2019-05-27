Депутаты Кыргызстана на малый хадж полетели на частном самолете? Фактчек

В социальных сетях появилось видео, где указали, что депутаты парламента Кыргызстана летали на малый хадж на частном самолете.
Многих кыргызстанцев возмутил этот факт.
На видео зафиксирован мужчина, очень похожий на депутата фракции "Бир Бол" Алтынбека Сулайманова.
Однако, присмотревшись, можно понять, что на самом деле это не самолет, а автобус, салон которого переделали под самолет.
Заметно лобовое стекло и водительское кресло.
Сам Алтынбек Сулайманов недоступен для пояснений. Но Kaktus.media готов выслушать его и дать его комментарий.
URL: https://kaktus.media/392064
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