Жогорку Кенеш – беда для народа?

Жогорку Кенеш называет «полуживым» правительство, которое сформировало своими руками.
В то же время мы не заметили, чтобы сам Жогорку Кенеш проделал для народа работу, которая бы хоть как-то порадовала. Хотя они бьют себя в грудь со словами: «Мы – наивысшая ветвь власти, мы избранные представители народа, мы за народ…» - им не удалось вылезти из западни политических игр. Приняли немало постановлений, но безрезультатно. Было сформировано немало комиссий, со словами: «Мы доберемся до вершины справедливости». Но хоть раз народ остался доволен? Нет! Короче говоря, пришли от имени народа, сидят на мягких креслах, бьют себя в грудь, но толком не решили вопросы. Больше всего огорчает то, что избранные народом и зазнающиеся за счет народных денег народные избранники бездельничают. Это горькая правда о сегодняшней парламентской системе!
Источник: газета «Айгай пресс» №17 от 24.05.2019 / стр. 3, gezitter. org
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