В столице Кыргызстана малоимущим помогут с оплатой услуг частных детсадов

В Бишкеке государство возьмет на себя 50% оплаты за дошкольное образование детей из отдельных групп населения.
С 1 июня 2019 года в Бишкеке стартует социальный проект в сфере дошкольного образования. Как сообщают в Министерстве образования и науки КР, в целях расширения доступа к дошкольному образованию, государство готово взять на себя не менее 50% родительской оплаты услуг частных детских садов.
Как отмечается, социальная услуга предусмотрена для детей в возрасте от 3-х до 5-ти лет включительно из следующих категорий: многодетная семья (5 и более детей); малообеспеченная семья; потеря кормильца, совокупный доход семьи менее 12 тыс. сом; один из родителей инвалид I или II группы; один или оба из родителей являются государственными/муниципальными служащими, и средняя месячная заработная плата каждого из них составляет менее 12,0 тыс. сом.
«Для участия в данном проекте родители могут направить свои заявки в Министерство образования и науки КР. Форма заявки и перечень необходимых документов на сайте ведомства: https://edu.gov.kg/ru/kindergarten/gosudarstvennyj-socialnyj-zakaz-v-sfere-doshkolnogo-obrazovaniya/», - говорится в сообщении.
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