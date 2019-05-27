Руслан Казакпаев, депутат фракции «Республика – Ата Журт»: «Назовешь Раима белоснежным – народ не поверит, хочешь назвать коррупционером – нет фактов»

Р. Казакпаев: Очень сложно дать оценку победе в суде Раима Матраимова над правительством.

- Раим Матраимов подал в суд на правительство, Верховный суд решил в пользу Матраимова. Ваше мнение об этом?

- Очень сложно дать оценку победе в суде Раима Матраимова над правительством. Ведь Верховный суд вынес решение о «незаконном увольнении с работы» Раима Матраимова – бывшего заместителя председателя Таможенной службы. Если правительство в рамках закона сняло с должности Раима Матраимова, тогда правительство должно было до конца стоять в этом деле. Значит, нет оснований не верить решению Верховного суда. Здесь я не собираюсь защищать Раима Матраимова. Всего-то напоминаю, что Раим Матраимов до Верховного суда выиграл у правительства также в районном, городском судах.

Далее, на Раима Матраимова не открывалось уголовное дело, да и сомнительно открытие. Дело в том, что нет доказательной бумаги или нет никакого факта. Но в общественности сомневаются, мол, во время работы Раима Матраимова в таможенной сфере он незаконно обогатился. Как говорится «рыба гниет с головы», происходит это в таможенной сфере, где отработал Раим Матраимов. Надо было проверить ту же Налоговую службу, Министерство транспорта и другие фискальные органы. К сожалению, пока у правоохранительных органов не хватает сил пойти на столь решительные шаги. Во избежание голословности скажу, 4 месяца назад Финансовой полиции было дано задание. Финансовая полиция совместно с правоохранительными органами не смогли дать информацию народу о взятии на проверку и детальном разбирательстве имущества Раима Матраимова. Теперь народ не поверит, если сказать, что Раим белей молока, хочешь назвать коррупционером – нет факта. Таково положение…

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №19 от 24.05.2019/стр.3