Кулматов не может понять, почему он находится под стражей

20 мая в Бишкекском городском суде состоялось судебное заседание по делу Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В ходе судебного процесса экс-мэр столицы Кулматов сообщил, что до сих пор не получил возможность ознакомиться с уголовным делом. «До сих пор мне не передали обвинительное заключение. Это говорит не только о халатности прокурора и судьи, а о переходе всех границ. Я не понимаю, что я тут делаю», - сказал он недовольно. Он также добавил, что до этого ни разу не был приглашен для дачи показаний.

Источник: газета «Фабула пресс» №17 от 24.05.2019 / стр. 5, gezitter.org