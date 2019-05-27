Бабанов в Америке или в Африке?

В начале прошлой недели (20 мая) Омурбеку Бабанову исполнилось 49 лет.

В тот день некоторым местным сторонникам удалось с ним связаться, они даже заблаговременно отправили подарки. Стало известно, что в данное время Бабанов выехал из России и отдыхает с семьей в одной из стран за границей. По словам его близкого соратника, депутата ЖК Руслана Казакбаева, Бабанов направился в страну, которая имеет большую разницу в часовых поясах с Кыргызстаном. Значит, Бабанов находится за океаном или на Багамских островах?

Источник: газета «Айгай пресс» №17 от 24.05.2019 / стр. 3, gezitter.org