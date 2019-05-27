В Нарынской области низкорослость среди детей снизилась на 65 процентов

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом сообщает пресс-служба Посольства США в Кыргызстане.

В результате реализации проекта USAID под названием “SPRING” в период с 2014 по 2018 год, в Нарынской области снизился уровень низкорослости среди детей до пяти лет.



Об этом стало известно из результатов мульти-индикаторного кластерного обследования о положении детей и женщин в Кыргызстане, который был представлен 17 мая 2019 года. Согласно этому масштабному исследованию, на данный момент в Нарынской области один из самых низких показателей низкорослости в Кыргызской Республике – 6 процентов.



Низкорослость означает что ребенек слишком мал для своего возраста в результате хронического или периодического недоедания. Это явление может причинить серьезный и непоправимый ущерб физическому и умственному здоровью детей.



Проект “SPRING” финансировался и осуществлялся правительством США через Агентство США по международному развитию (USAID). Он был разработан для улучшения показателей питания матери и ребенка с акцентом на первые 1000 дней жизни ребенка. Он был реализован во всей Нарынской области, а также в отдельных районах Джалал-Абадской области.



Помимо значительного сокращения низкорослости, проект SPRING достиг других заметных результатов. Во всех регионах, где работал SPRING, исключительно грудное вскармливание увеличилось с 29% до 63%, а разнообразие рациона питания увеличилось с 35% до 70% у женщин и с 42% до 54% ​​у детей.

Грудное молоко является идеальным питанием для младенцев, и у детей на грудном вскармливании меньше инфекций и вероятность их выживания значительно выше, чем у детей, не вскармливаемых грудью.



Комментируя результаты исследования, директор миссии USAID в Кыргызской Республике Гэри Линден заявил: «USAID считает, что здоровое детство закладывает основу для полной реализации потенциала человека. Поэтому, мы продолжим работу в этой сфере, чтобы кыргызстанцы, особенно дети, беременные женщины и женщины репродуктивного возраста, имели доступ к полноценному питанию».