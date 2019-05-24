В Бишкек экстрадирован осужденный кыргызстанец, отбывавший длительный срок в Китае

В Бишкек экстрадирован осужденный гражданин Кыргызстана, который отбывал длительный срок заключения в Китайской Народной Республике.

В Урумчи процедура передачи осужденного представителям Госслужбы исполнения наказаний КР проведена 23 мая при участии консула КР в КНР.

В результате плодотворной работы МИД КР, Генпрокуратуры, ГСИН и Посольства КР в КНР удалось договориться о передаче кыргызстанца.

Ранее сообщалось, что 15 мая из Китайской Народной Республики этапировали двух граждан Кыргызской Республики, отбывавших длительные сроки наказания в исправительных учреждениях Китая.

Департамент информации МИД КР