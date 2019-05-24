Три года — рекордный возраст для министерского кресла. Откровения Мурашева о причинах ухода с поста

Сегодня, один из обсуждаемых чиновников, министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев подал в отставку.

По его словам, у него есть проблемы со здоровьем, повышенное давление и надо бы подлечиться.

«Нужно пешком ходить по 10 километров каждый день. А когда успевать? Весь день же на работе. В восемь утра приходишь и до десяти вечера трудишься. Из-за картошки раскачали. Но я не обижаюсь. Сейчас вот поправлю здоровье и буду заниматься своим хозяйством в Джалал-Абаде.

Три года был министром. Никто так долго не удержался. А я смог. Жаль, что не оценили», — отметил Мурашев.

Напомним, Нурбек Мурашев был назначен главой Минсельхоза в конце 2016 года. Его персона постоянно подвергалась критике.

Так, во время интервью на тему низких цен на картофель и убытках фермеров главе Минсельхоза журналист вручил несколько килограммов гнилой картошки. Такой жест журналист сделал, чтобы наглядно показать Мурашеву к чему на самом деле приводят прогнозы министерства.

Отметим, что на заседании Правительства 22 мая премьер-министр сделал замечание министру.

«Как в прошлом году, картошку не должны приносить в кабинет. Уже сейчас нужно искать покупателей. Подумайте об этом», — предупредил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Между тем, Национальный деловой клуб Кыргызстана решил антипремию — статуэтку «Черная калоша» вручить Нурбеку Мурашеву, как самому неэффективному руководителю.

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