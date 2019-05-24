Мэрия объявила тендер на покупку четырех машин по 750 тысяч сомов

Управление муниципального имущества мэрии Бишкека объявило тендер на покупку четырех служебных машин.

Об этом сообщается на сайте госзакупок.



Мэрия выделила 3 млн сомов таким образом, что в среднем каждая машина может обойтись в 750 тыс. сомов, или чуть больше $10 тыс.

Тендер объявлен 23 мая и завершится 14 июня.

Марка желаемой машины не указана, однако технические характеристики указаны детально, которым могут соответствовать определенные марки.



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