ООН-женщины: 1,6 млн сомов - стоимость убийства женщины в результате домашнего насилия

23 мая 2019 года представители структуры "ООН-женщины" в Кыргызстане провели встречу с министром труда и социального развития Улукбеком Кочкоровым и руководителем отдела по гендерным вопросам министерства Розой Бекматовой.

В ходе встречи стороны обсудили результаты комплексного национального обзора по реализации Пекинской платформы действий по улучшению положения женщин, повышение потенциала национального гендерного механизма, разработку новой Стратегии по достижению гендерного равенства на 2020-2022 годы и другие вопросы.



"Согласно совместным расчетам ООН и государственных органов, только административные расходы государства в каждом случае убийства женщины в результате домашнего насилия составляют более 1,6 млн сомов, без учета бюджетных расходов на последующее содержание детей, оставшихся сиротами. Раннее реагирование на любые признаки гендерной дискриминации поможет предотвратить огромные потери страны от гендерного насилия и неравенства", - сказала и. о. представителя "ООН-женщины" в Кыргызстане Нургуль Асылбекова.



Министр Улукбек Кочкоров сказал, что Минсоцразвития готово продолжить сотрудничество для продвижения проактивных и каталитических мер политики по защите от гендерного насилия и расширению прав и возможностей женщин и девочек.

ООН-женщины: 1,6 млн сомов - стоимость убийства женщины в результате домашнего насилия



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