Газета "Супер-Инфо" выиграла все суды против ГСБЭП

24 мая Бишкекский городской суд признал выделение в отдельное производство налоговой проверки в отношении издания "Супер-Инфо" незаконным.

Проверку инициировала ГСБЭП. Об этом Kaktus.media сообщила юрист газеты Таалайгуль Токтакунова.

В марте ГСБЭП вызвала директора издания "Супер-Инфо" на допрос по заявлению некоего гражданина, который пожаловался на недостоверные данные касательно газеты на сайте Центра поддержки СМИ. Руководство издания утверждает, что газета своевременно сдает все отчеты, проходит плановую проверку и проверяющие органы не выявляли нарушений. Коллектив газеты называет это попыткой рейдерского захвата в связи с конфликтом владельца Кылычбека Султана с властями.

По словам Токтакуновой, Первомайский районный суд Бишкека постановление о назначении налоговой проверки в издании признал незаконным и необоснованным, потому что оно было подано дознавателем.

"Мы оспорили это назначение в двух инстанциях. Городской суд поставил точку и отменил его. Обжалованию решение не подлежит", - отметила юрист.

В итоге ГСБЭП выделяет в отдельное производство назначение еще одной налоговой проверки.



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