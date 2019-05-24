В ГКНБ назвали заявление сторонников Атамбаева провокационным

В кабинете экс-президента Алмазбека Атамбаева была пресечена попытка установки прослушивающего устройства.

Об этом редакции VB.KG сообщила официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева, прислав соотвествующее видео.

По ее словам, представителя "Форума" завербовал человек, который представился сотрудником ГКНБ.

- Он передал два "жучка" для установки в кабинетах Алмазбека Атамбаева и Фарида Ниязова. Однако операция провалилась, так как наш сотрудник сразу доложил об этом факте службе безопасности экс-президента. . Сегодня мы по этому поводу сделаем официальное заявление, - пояснила она.

На кадрах видно, как экс-глава Девятого управления Дамир Мусакеев представляет этого сотрудника "Форума", которого, по их словам, пытались завербовать отечественные спецслужбы. При этом лицо у него скрыто от зрителей затемнением.

Вначале этот сотрудник рассказывает, как за ним следили и потом принудили его взять прослушки для установки в кабинетах Атамбаева и Ниязова, но он, по его словам, и не собирался предавать свое руководство, так как сам является членом СДПК.

В заключение он продемонстрировал, где именно были спрятаны прослушивающие устройства, которые оказались в электрических удлинителях.





В ГКНБ, куда редакция VB.KG обратилась за информацией ответили, что заявление представителей СДПК является провокационным.

"ГКНБ КР официально заявляет, что якобы сотрудник Госкомитета заставил представителя "Форума" поставить прослушивающее устройство в кабинетах А.Атамбаева и Ф.Ниязова, не соответствует действительности. Отдельные политические деятели в целях самопиара, придания собственной значимости, выдвигают необоснованные обвинения в адрес спецслужб КР. В связи с этим, ГКНБ КР призывает сограждан воздержаться от тенденциозных и необоснованных высказываний в СМИ. Также представители "Форума" вправе обратиться в соответствующие органы для выяснения всех обстоятельств, в свою очередь, ГКНБ готов оказать в этом содействие", - сообщила пресс-служба Госкомитета нацбезопасности.





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