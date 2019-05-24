Кто придет в парламент вместо Айтмамата Назарова, рассказали в ЦИК

В связи с назначением депутата Айтмамата Назарова на должность главы Национального энергохолдинга в Жогорку Кенеше появилось вакантное место.

24.kg рассказали в ЦИК, кто может его занять.



По данным комиссии, следующим в списке кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Кыргызстан» идет 43-летняя Айнура Аскарова. Она числится под номером 52.

Кандидат под номером 50 Жаныбек Исаев стал депутатом 28 июня 2018 года. Он занял место скончавшегося в Турции в прошлом году депутата Нурланбека Кадыкеева. А претендент на мандат под номером 51 Таалайбек Ибраев был исключен из списка решением ЦИК от 14 октября 2015 года.

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