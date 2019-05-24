Штрафы до 100 тысяч сомов за ряд нарушений ПДД предложили в Жогорку Кенеше

В Жогорку Кенеше предлагают увеличить размер штрафов за более опасные нарушения Правил дорожного движения.

Об этом на заседании фракции «Онугуу-Прогресс» сообщил ее лидер Бакыт Торобаев.

По его словам, для регулирования ситуации на дорогах страны фракция предлагает внести изменения в Кодекс о нарушениях.

«Мы не согласны с мнением о необходимости снизить размер штрафов. Предлагаем ужесточить условия за нарушения Правил дорожного движения», — заявил нардеп.

Фракция предлагает добавить в кодекс для наиболее общественно опасных нарушений штрафы 9-й и 10-й категорий.

В 9-й категории для физических лиц штрафы составят 500 расчетных показателей (50 тысяч сомов), для юридических — 750 расчетных показателей (75 тысяч сомов).

В 10-й категории для физических лиц — 1 000 расчетных показателей (100 тысяч сомов), для юридических — 1 тысячу 500 расчетных показателей.

В проекте предлагают поднять штраф за поддельные государственные номера с 10 тысяч сомов до 100 тысяч сомов, для юридических лиц — до 150 тысяч сомов.

За автохулиганство предлагают штрафовать не по 4-й категории, а по 9-й: физических лиц — на 50 тысяч сомов, юридических — на 75 тысяч сомов.

Также конфисковывать имущество при повторном привлечении к ответственности за управление транспортным средством водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, под действием наркотических средств, психотропных и других одурманивающих веществ.

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