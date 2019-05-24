В Кыргызстане хотят завоевать три медали на Олимпиаде-2020

В Кыргызстане планируют завоевать три медали на Олимпиаде-2020.
Об этом сегодня на пресс-конференции заявил замдиректора Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР Канатбек Арпачиев.
Ожидается, что у КР будет 21 олимпийская лицензия в 13 видах спорта (борьбе, дзюдо, легкой атлетике, стрельбе из лука и других).
Предпосылки для успешного выступления есть — кыргызстанцы взяли рекордные 20 медалей (в том числе три золота) на Азиатских играх — 2018, успешно выступают на других крупных международных турнирах.
«Надеемся, хотя бы одна из трех олимпийских наград будет золотой, — сказал Канатбек Арпачиев. — План амбициозный. Если правильно подготовимся, выполним его».
Напомним, на ОИ — 2016 19 кыргызстанцев выступали в шести видах спорта и остались без медалей. Не было наград у КР и на ОИ — 2012.
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