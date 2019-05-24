Как Чыныбай Турсунбеков заполучил банк, отобранный Максимом Бакиевым?

Всем известен депутат, экс-спикер Чыныбай Турсунбеков.

В народе он известен тем, что построил бизнес на продаже муки, а также тем, что в парламенте пытался создать благоприятные условия для своей фирмы, производящей мучную продукцию. Все также знают, что после апрельской революции он благополучно стал владельцем банка «Акылинвест».

Не забылось в народе то, как в 2009 году Председатель совета директоров ОАО «Азия Универсал Банк» М. Надель и его приближенный А. Елисеев при помощи Максима Бакиева завладели контрольным пакетом акций ЗАО «БТА Банк КР». Для этого ими были открыты подконтрольные компании, учредителем и директором в которых выступал X.Акылбеков. Такими компаниями были: ОсОО «Интерконсалтинг» и ОсОО «Азия Универсал Риэлт». Особо стоит отметить, что на балансе ОсОО «Азия Универсал Риэлт» имелось здание по адресу: г. Бишкек, ул. Московская, дом №161, которое арендовало ОАО «АкылИнвестБанк». Фактическим владельцем данного здания был М. Надель, которое оценивалось в 2 млн.долл. США.

В ходе следствия и возбужденного уголовного дела по факту рейдерского захвата акций ЗАО «БТА Банк КР», Халил Акылбеков был приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Однако X. Акылбеков обжаловал приговор в Верховном суде, который постановил изменить решение районного суда и назначил наказание 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества с оговоркой, что «наказание X. Акылбекову считать условным с испытательным сроком на 3 года».

Самое интересно – это то, что решение Верховным судом КР последовало вслед за встречей Ч. Турсунбекова и осужденного X. Акылбекова. Тогда, по некоторым данным экс-спикер пообещал помочь Акылбекову, который со своей стороны заключит сделку купли-продажи указанного здания с Ч. Турсунбековым, по цене значительно ниже рыночной.

Кроме того, 6 декабря 2012 года на корреспондентский счет ОАО «АкылИнвестБанк» в НБ КР поступили 110 млн. сомов в счет увеличения уставного капитала данного Банка, в результате чего капитал данного Банка составил свыше 200 млн. сомов. Средства были перечислены для того, что «АкылИнвестБанк» выполнил ранее взятые на себя обязательства по своей капитализации, в связи с чем, Нацбанк в декабре 2012 года снял прямой банковский надзор. По имеющейся информации, указанные 110 млн. сомов поступили из ЗАО «Демир Банк» от супруги Ч. Турсунбекова – Н. Тентимишовой, которая заключила предварительное соглашение с акционером ОАО «АкылИнвестБанк» В. Чесноковым по покупке пакета акций банка. В настоящее время в указанном здании располагается ОАО «Капитал Банк» (бывший ОАО «АкылИнвестБанк»), принадлежащий Н. Тентимишовой.

Стоит добавить, что супруга Ч. Турсунбекова и Ж. Давлетбеков были именно теми, кто насоветовал Турсунбекову выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2017 году. Также имеются сведения, что именно супруга экс-спикера со своим братом оказывают сильное влияние на принятие политических решений Ч.Турсунбековым. Примером этому может служить то, что в бытность спикером ЖК КР Ч.Турсунбекова, Ж. Давлетбеков пролоббировал своих друзей на вакантные должности в системе МВД КР, ГСБЭП и ГНС при Правительстве КР. Также есть и другие сведения, чтобы перечислить которые потребуется большое количество времени.

Именно после президентской кампании 2017 года, когда выдвижение кандидатуры для Ч. Турсунбекова оказалось провальным в политическом плане, он отделился от СДПК и теперь не пытается принимать какое-либо участие в происходящих политических процессах страны. Сейчас же он занят строительством двух особняков в столице в жилмассиве «Киргизия – 1» по ул. Самойленко дом 4 и 6. Кроме того, видимо готовящийся уйти в политический покой Турсунбеков поэтому и начал активно сотрудничать с представителями китайских и германских компаний. В частности, с гражданами Германии он планирует открыть совместный банк на территории КР.

Поэтому верится, что компетентные органы проверят деятельность Ч.Турсунбекова, его источники дохода и законность приобретения имущества и дадут соответствующую правовую оценку его действиям и его супруги с ее младшим братом. Поскольку за незаконные действия должны нести наказание все, не взирая на их статус и положение.

Источник - "Чалкан"