К туристическому сезону откроют прямые рейсы с Ташкента в Тамчы

Бишкек, “Саясат.kg”. Рейсы по маршруту “Ташкент-Тамчы-Ташкент” будут осуществляться один раз в неделю
В целях дальнейшего увеличения взаимных потоков туристов между Кыргызстаном и Узбекистаном путем создания благоприятных условий транспортной логистики, при содействии посольства КР в Узбекистане туристическими компаниями “INSPIRO TRAVЕI” (Кыргызская Республика) и “АЗИЯ ЛЮКС TRAVЕI” (Республика Узбекистан) совместно с НАК “Узбекистон хаво йуллари” планируется возобновление чартерного авиарейса по маршруту “Ташкент - Тамчы (Иссык-Куль)” на летний туристический сезон 2019 года с 27 июня по 6 сентября 2019 года.
Рейсы по маршруту “Ташкент-Тамчы-Ташкент” будут осуществляться один раз в неделю по четвергам.
В рамках запуска данного рейса планируется проведение информационного тура для представителей средств массовой информации Узбекистана в Кыргызстане.
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