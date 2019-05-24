К туристическому сезону откроют прямые рейсы с Ташкента в Тамчы

Бишкек, “Саясат.kg”. Рейсы по маршруту “Ташкент-Тамчы-Ташкент” будут осуществляться один раз в неделю

В целях дальнейшего увеличения взаимных потоков туристов между Кыргызстаном и Узбекистаном путем создания благоприятных условий транспортной логистики, при содействии посольства КР в Узбекистане туристическими компаниями “INSPIRO TRAVЕI” (Кыргызская Республика) и “АЗИЯ ЛЮКС TRAVЕI” (Республика Узбекистан) совместно с НАК “Узбекистон хаво йуллари” планируется возобновление чартерного авиарейса по маршруту “Ташкент - Тамчы (Иссык-Куль)” на летний туристический сезон 2019 года с 27 июня по 6 сентября 2019 года.

Рейсы по маршруту “Ташкент-Тамчы-Ташкент” будут осуществляться один раз в неделю по четвергам.

В рамках запуска данного рейса планируется проведение информационного тура для представителей средств массовой информации Узбекистана в Кыргызстане.