Коалиция против пыток в Кыргызстане: подвергая человека аресту, государство должно предусматривать неукоснительное исполнение право подозреваемого или обвиняемого на медицинское освидетельствование

Бишкек, “Саясат.kg”. Заявление Коалиции против пыток в Кыргызстана в связи с ответом МВД о состоянии задержанного Шамиля Атаханова.

Публикуем текст заявления без изменений:

Задержанный Ш.Атаханов, обратился в Национальный центр по предупреждению пыток, (далее НЦПП) с жалобой на условия содержания в ИВС ГУВД Бишкека. Согласно сообщению НЦПП, Атаханов был водворен в ИВС без проведения процедуры медицинского освидетельствования. По словам задержанного, ранее он дважды перенес инфаркт, поэтому попросил провести медицинское освидетельствование на предмет возможности содержания под стражей, а также потребовал адвоката, но его обращение осталось без удовлетворения.

Вчера, 22 мая Пресс-служба МВД распространила официальный ответ по данному факту: «У Шамиля Атаханова такие же права, как и у всех, и никому не позволено попирать конституционные права граждан. К сожалению, ИВС - не курорт, и медицинское освидетельствование перед водворением в ИВС проводится, если сотрудниками ИВС выявлены телесные повреждения».

Коалиция против пыток в Кыргызстане считает необходимым предоставить некоторые комментарии к официальному ответу МВД:

В соответствии со статьей 22 Конституции Кыргызской Республики, каждый лишенный свободы имеет право на гуманное обращение и соблюдение человеческого достоинства.

Коалиция против пыток критически относится к официальному заявлению ведомства и считает утверждения, что медицинское освидетельствование перед водворением в ИВС проводится, если сотрудниками ИВС выявлены телесные повреждения, не соответствующими действующему законодательству, так как в соответствии с частью 6 статьи 45 УПК Кыргызской Республики “При каждом доставлении подозреваемого в изолятор временного содержания, а также при поступлении жалобы от него самого, его защитника, близких родственников, супруга (супруги) о применении к нему насилия, пыток или жестокого обращения со стороны сотрудников органов дознания и следствия он подлежит обязательному медицинскому освидетельствованию с составлением соответствующего документа. Обязанность проведения медицинского освидетельствования возлагается на администрацию изолятора временного содержания”.

Норма этой статьи обязывает администрацию ИВС ГУВД провести обязательно медицинское освидетельствование подозреваемого при водворении в ИВС, в независимости от выявленных или не выявленных телесных повреждений, как было утверждено ведомством. Если процедура медицинского освидетельствования в данном случае не была проведена, то это является нарушением права подозреваемого.

Коалиция против пыток считает, что защита прав и свобод человека является приоритетным направлением деятельности институтов государственной исполнительной власти. Подвергая человека аресту и содержанию в изоляторах временного содержания, государство должно предусматривать неукоснительное исполнение право подозреваемого или обвиняемого на медицинское освидетельствование в местах принудительной изоляции.