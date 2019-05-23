У наших сотрудников не было оснований не выпускать Батукаева — бывший глава погранслужбы Токон Мамытов

Бывший председатель Государственной пограничной службы, ныне Омбудсмен Кыргызстана Токон Мамытов в интервью «Азаттыку» заявил, что приказа освободить кримавторитета Азиза Батукаева от властей не получал.

«Мы его держали около получаса или 40 минут. Но держать дальше оснований не было. Нам пришлось его отпустить. Вообще, мы не имели права просить показать судебные решения и другие документы. Но мы решили перестраховаться и попросили эти бумаги», — сказал он.

Мамытов заявил, что как только сотрудники ГПС в аэропорту «Манас» сообщили ему о вылете Азиза Батукаева, он приказал тщательно проверить его документы. Отметим, что в тот момент Токон Мамытов возглавлял ГПС.

История вопроса. В 2013 году Нарынский городской суд на основании заключения медиков принял решение о досрочном освобождении Азиза Батукаева. В тот же день он вылетел из Бишкека в Россию. Случай вызвал широкий общественный резонанс.

17 апреля 2019 года генпрокурор Откурбек Джамшитов рассказал в парламенте о возобновлении следствия по делу о незаконном освобождении Батукаева. После этого был задержан онколог Эмиль Макимбетов. Его подозревают в том, что «он выдал фальшивую справку о том, что криминальный авторитет страдает неизлечимым заболеванием. Позже задержали еще трех врачей.

Также в рамках дела были задержаны экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева и бывший советник председателя ГСИН Калыбек Качкыналиев. 21 мая задержан экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов.

Сегодня стало известно генеральная прокуратура возбудило уголовное дело на судью, освободившего Азиза Батукаева. По данным генпрокуратуры, судья тщательно не исследовав материалы о якобы имеющемся тяжелом заболевании, указанном в необоснованном представлении ГСИН, удовлетворил его, что позволило последнему покинуть территорию Кыргызстана.

Elgezit. KG