Президент озвучил причину не успешной реализации проекта «Таза суу»

Нерациональное использование денежных средств и коррупционные проявления стали причиной не столь успешной реализации первой фазы проекта «Таза суу» в Кыргызстане, отметил Сооронбай Жээнбеков выступая сегодня на форуме «Чистая вода для регионов».

В своей речи, глава государства проинформировал, что в рамках проверки проделанной работы по первой фазе названного проекта в Генеральную прокуратуру было направлено 18 материалов по малым проектам из 47.

«Все государственные органы, имеющие отношение к решению данного вопроса должны взять на себя персональную ответственность за качество систем водоснабжения. К сожалению, есть данные о том, что несмотря на предпринимаемые меры, в подготовке и реализации проектов в сфере чистой воды имеют место немало недочетов и недостатков», — сказал президент.

Он подчеркнул, что согласно анализу, многие идеи и перспективные инициативы доноров остаются нереализованными из-за нерасторопности центральных органов и местных властей. Это отражается в затягивании процессов подготовки проектов и задержки ратификации кредитных и грантовых соглашений в парламенте порой даже до пяти лет.

«Некоторые министерства и ведомства необоснованно затягивали сроки рассмотрения материалов по данному вопросу. Кроме того, мэрии многих городов не осваивают своевременно средства, выделенные донорами, прикрываясь различными отговорками и пытаясь использовать их в качестве политического инструмента», — указал Жээнбеков.

В качестве примеров он привел города Кара-Балта и Токмок в Чуйской области, где еще в 2012-2015 годах были запущены проекты по чистой воде.

Напомним, сегодня в Бишкеке проходит Форум «Чистая вода для регионов». В нем участвуют президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти, руководители министерств и ведомств, органов местного самоуправления, директоры муниципальных предприятий по водоснабжению, а также представители донорского сообщества.

Elgezit. KG