Чем известен Айтмамат Назаров, обменявший мандат депутата на пост в Нацэнергохолдинге

Депутат парламента от фракции "Кыргызстан" Айтмамат Назаров сдал мандат в связи с переходом на пост главы Национального энергохолдинга, который сами же депутаты несколько лет хотят расформировать.

Он возглавлял комитет по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию. С конца 2017 года он заслуженный работник сельского хозяйства. Kaktus.media вспоминает, чем Назаров был известен.

Играл на телефоне

В феврале 2019 года лидер фракции "Кыргызстан" Алмазбек Баатырбеков сделал замечание своим сопартийцам Айтмамату Назарову и Салайдину Айдарову за то, что они играли в игры на телефонах во время заседания фракции.

"Заседание фракции еще не началось. Вы в этом можете сами убедиться. Так как там всего лишь сидят три депутата. Айтмамат Кошоевич уже как раз намеревался выключить телефон. В этот момент журналисты и сняли его", - объяснила ситуацию его помощница СМИ.

Дискуссия по урану

Когда разгорелся урановый скандал и ЖК слушал правительство, Айтмамат Назаров перечислил ряд недостатков, которые допустило правительство в ситуации по месторождению Кызыл-Омпол: "Правительство должно было задуматься, когда выдавало лицензию на разведку урана. Второе, недавно Сооронбаем Жээнбековым и Владимиром Путиным был подписан меморандум. И при этом тоже надо было задуматься. В-третьих, неправильно то, что только когда поднялся народ, вы приостановили работы, создали комиссию и заявили: теперь мы все изучим. Поэтому люди и не верят, один за другим проводя митинги".

Должность бизнес-омбудсмена

Назаров в октябре 2018 года предложил ввести должность бизнес-омбудсмена. Пресс-служба правительства в ответ пояснила, что уже ведутся работы для создания института омбудсмена.

Наезд на госслужащего

В январе 2019 года представителя Агентства начального профессионального образования при Минобразования заставили покинуть заседание Жогорку Кенеша. Парламентарии раскритиковали его за внешний вид. Объяснение, что он вообще не должен был присутствовать, депутатов не устроило. Назаров возмутился тем, что руководитель агентства не пришел на обсуждение законопроекта и прислал вместо себя "бухгалтера". Атака депутатов на несчастного госслужащего вызвала резкую критику общественности.

Экспорт в ущерб экологии?

Группа депутатов, в числе которых был Айтмамат Назаров, предложили законопроект "О культивировании грецкого ореха в КР". Инициаторы считают, что необходимо расширение площадей, занимаемых плантациями орехоплодных культур, увеличение плодовой продуктивности, улучшение качества ореховой продукции и увеличение ее экспорта из Кыргызстана. Знали ли депутаты о том, каковы последствия варварского сбора орехов, из-за чего леса Арстанбапа уже не подлежат восстановлению? В общем, как это скажется на уникальных лесах, неизвестно.

Пассажиры самолетов летают зайцами

В ноябре 2018 года Айтмамат Назаров поднял вопрос авиации. Он недоумевал, как Кыргызстан собирается выходить из черного списка Евросоюза и развивать авиацию, если у компаний почти нет самолетов. Еще он рассказал, что некоторые кыргызстанцы на самолетах летают зайцами. В аэропорту "Манас" сказали, что это невозможно ввиду нескольких видов контроля.

Учителя только и требуют зарплату

Когда Жогорку Кенеш собирался на внеочередную сессию, когда премьером выбрали Сапара Исакова, Айтмамат Назаров неоднозначно прокомментировал ситуацию в образовании: "Необходимо сокращать расходы в системе образования. Многие сдают ОРТ, но многие сдают ниже 110 баллов. Нужно рассматривать уровень наших учителей, а то они только требуют условий и зарплату".

Назаров также говорил, что половина школьников, сдающих ОРТ, не могут набрать и половины проходного балла: "Проходной балл - 110, больше половины школьников не набирают и половины. Мне кажется, ОРТ нужно проводить и в 9-х классах. Если они не могут набрать проходной балл, то зачем их обучать в 10-11-х классах? Нужно отправлять их в профтехлицеи или в другую сферу деятельности".

Против моратория на охоту

16 марта 2017 года депутаты Жогорку Кенеша отклонили обсуждаемый тогда законопроект о введении моратория на отстрел животных, занесенных в Красную книгу. Против инициативы выступили 56 парламентариев, за проголосовали 52 депутата. Большинство депутатов, выступающих против, относятся к фракциям СДПК и "Бир Бол". Против проголосовала и вся фракция "Кыргызстан", в том числе Назаров.

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