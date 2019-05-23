Бизнесменам предлагают создать условия для работников, чтобы они отказались от автомобилей

Девизом мэрии и Бишкекского горкенеша должно быть - "Сократим количество машин в центре города".

Об этом на круглом столе по парковкам заявила глава ОФ "Наше право" Калича Умуралиева.

Она отметила, что сейчас в Бишкеке существует порочная практика, когда любой бизнесмен может вырубить деревья и ликвидировать зеленую зону, чтобы организовать парковку для своих сотрудников и клиентов.





"Даже какой-то маленький магазин "Магнолия", который принадлежит Павлу Десятникову (экс-депутат БГК), решил вырубить зеленую зону и сделать себе паркинг. Какое право они имеют на это? А теперь городские власти решили озеленять придорожную территорию. То, что происходит на проспекте Айтматова, показывает, что мэрия стала задумываться об интересах горожан, а не автомобилистов", - сказала Умуралиева.

По словам правозащитницы, складывается впечатление, что в Бишкеке предприниматели против экологии. Она предложила бизнесменам стимулировать своих сотрудников, чтобы они отказались от поездок на своих автомобилях в пользу общественного транспорта.

"Если бы я была крутым бизнесменом и имела офис в центре города, я бы создавала условия для своих сотрудников - доплачивала им, чтобы они приезжали на работу на общественном транспорте и не хотели пользоваться своими автомобилями", - заключила она.

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