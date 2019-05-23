Кыргызстан вливается в мировое интеллектуальное движение - итоги чемпионата по «Что? Где? Когда?»

Бишкек, “Саясат.kg”. О первом чемпионате по игре “Что? Где? Когда?”

В столице состоялся Первый чемпионат Кыргызстана по игре “Что? Где? Когда?”, в котором приняло участие 12 команд, среди которых были команды студентов и школьников.

“Спортивное «Что? Где? Когда?» почти та же игра, что мы наблюдаем с экранов, с той лишь разницей, что команды соревнуются не со зрителями, а друг с другом и ответы сдаются в письменном виде на специальных бланках,- рассказала о тонкостях игры Айгуль Ажыкулова, организатор Чемпионата,- Участники не только показывают свои знания и эрудицию, но в них еще и просыпается соревновательный дух и здоровая конкуренция. Вопросы, на которые отвечали наши знатоки подготовили специально для Кыргызстана один из лучших редакторов спортивного движения”.

По итогам турнира, набрав больше всех очков, победила команда “Монополия” в составе Максима Смирнова, Айзады Токтогуловой, Алексея Шибанова, Бермет Акимкановой, Дмитрия Брыксина, Жаныбека Калдашова, Канайым Кыдыралиевой. Победители получили Кубок с традиционной совой-символом движения, дипломы и, самое главное, право представлять Кыргызстан на Чемпионате мира по “Что? Где? Когда?” в г. Баку.

На втором месте, уступив победителям лишь два очка, оказалась команда “Проспавшая Компания”, а на третьем — команда “Огонь Прометея”. Обе команды получили право участия в Евразийском Кубке по “Что? Где? Когда?” в г. Ташкент, Узбекистан.

“Кыргызстан был единственной страной постсоветского пространства, где еще не проводились национальные чемпионаты по ЧГК. Я очень рад, что теперь вся Центральная Азия полностью в движении. Турнир прошел на очень высоком уровне!”- поделился впечатлениями Азизбек Юсуфов, специальный гость из Узбекистана, Член правления Международной Ассоциации Клубов “Что? Где? Когда?”.