Гослесагентство начал борьбу с браконьерами, вредителями и насекомыми с помощью дрона

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГАООС и ЛХ

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики (ГАООС и ЛХ) начал борьбу с браконьерами, вредителями и насекомыми с помощью многофункционального беспилотного летательного аппарата (дрон).

Кроме борьбы с вредителями и насекомыми с помощью беспилотного летательного аппарата можно создать ортофотопланы местности, трехмерные модели рельефа, которые в последующем их можно использовать при лесоустроительных работах, в частности при картировании лесов.

Также благодаря мультиспектральной камере можно будет определить породный состав насаждений и других таксационных параметров и получит актуальные данные в короткие сроки и сделать съемку в инфракрасном диапазоне для исследования лесных насаждений.

Беспилотный летательный аппарат позволяет улучшить результаты по выявлению и пересечению фактов нарушений природоохранного законодательства (браконьерства), сделать аэросъемку в труднодоступных местностях во время оперативных рейдов и значительно расширит возможности мониторинга диких животных во время учетных работ.

Дрон способен работать в любых погодных условиях и в день может опрыскивать более 40 гектаров лесные и орехоплодовые хозяйства, от вредителей и насекомых.

Накануне сотрудники ГАООС и ЛХ в рамках проекта Германского общества международного сотрудничества (GIZ) прошли обучение.

Обучение специалистов станции охраны и защиты леса по борьбе с вредителями и болезнями леса (непарный щелкопряд, слизистый плилшик, тля, листовертка) и применения биологических препаратов (лепидоцид, триходермин, ВИРИН-ЭНШ, бордостная житкость) прошли в фисташковых и миндальных лесах Джалал-Абадской области, в лесном фонде Кок-Ташского лесничества Тоскоол-Атинского лесного хозяйства.

Необходимо отметить, что Кыргызстан одним из первых среди стран СНГ начал применять дрон в борьбе с браконьерами, вредителями и насекомыми.