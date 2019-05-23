42 человек с I, II, III группой инвалидностью получают услуги в Центре реабилитации ЛОВЗ

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития КР

На сегодняшний день в Центре реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья Министерства труда и социального развития услуги получают 42 человек с I, II, III группой инвалидностью.

“Мы проводим протезирование ЛОВЗ и курс реабилитационных мероприятий по показаниям врачей-реабилитологов – массаж, ЛФК, физиотерапию, парафинотерапию, медикаментозную терапию»,- рассказала директор Центра Салика Калдыбаева.

Центр предоставляет трехразовое питание, койка-место, приезжим из отдаленных регионов оплачивается проездные расходы в одну сторону один раз в году.

Все реабилитационные услуги оказываются бесплатно.