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42 человек с I, II, III группой инвалидностью получают услуги в Центре реабилитации ЛОВЗ

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития КР 

 

На сегодняшний день в Центре реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья Министерства труда и социального развития услуги получают 42 человек с I, II, III группой инвалидностью.

 

“Мы проводим протезирование ЛОВЗ и курс реабилитационных мероприятий по показаниям врачей-реабилитологов – массаж, ЛФК, физиотерапию, парафинотерапию, медикаментозную терапию»,- рассказала директор Центра Салика Калдыбаева.

 

Центр предоставляет трехразовое питание, койка-место, приезжим из отдаленных регионов оплачивается проездные расходы в одну сторону один раз в году.

 

Все реабилитационные услуги оказываются бесплатно.

 

           
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