Родственники Абылгазиева: журналист, сторож, мураб, медседстра…

У главы правительства Мухаммедкалыя Абылгазиева шесть родных братьев и сестер.

Они живут в Бишкеке и в Кочкоре. Его 85-летняя мать живет с ним. Об этом сообщили из пресс-службы главы правительства.

Напомним, ранее депутат Жогорку Кенеше озвучил информацию о том, что родной брат Абылгазиева работает на жирной должности. Позднее общественности стало известно, что его свояк причастен к скандалу вокруг предприятия «КТ Мобайл».

1. Старший брат Калыйнур Абылгазиев с супругой пенсионеры. Сын работает в сфере торговли, одна дочь портниха, вторая домохозяйка.

2. Соодонбек Абылгазиев — журналист, поэт, писатель. Сейчас он работает сторожем в одной из частных фирм. Его жена учительница. Дочь занимается частным бизнесом, сын студент, получает образование по направлению «энергетика», дочь школьница.

3. Айнура Дүйшекеева на пенсии. Ее муж — лицо с ограниченными возможностями. Они живут в Кочкорском районе Нарынской области.

4. Жылдыз Абылгазиева — учительница. Сыновья работают в сфере строительства, простые строители. Дочь домохозяйка.

5. Азиз Абылгазиев — глава управления по контролю законного оборота наркотиков департамента лекарственных средств и медтехники Министерства здравоохранения. Его жена врач. Сыновья работают в банках рядовыми сотрудниками. Дочь работает в сфере финансов, ее муж занимает должность заместителя директора государственного предприятия «Кыргыз почтасы». Свою трудовую деятельность он начинал рядовым специалистом в различных ведомствах, Государственном комитете связи, работал программистом.

6. Кундуз Абылгазиева — старшая медсестра в одной городских больниц, а ее муж мураб. Сыновья работают в муниципальных органах и частных компаниях.

Отец премьер-министра Дуйшеке Абылгазиев — участник Великой Отечественной войны, инвалид II группы. Трудился в правоохранительных органах, на партийных работах. Осенью 2019 года ему исполнилось бы 100 лет. А мать премьера Женилдик Абылгазиева домохозяйка. Ей 85 лет. Она живет вместе с главой правительства.

Источник: газета «Багыт.kg» №19 от 22.05.2019 / стр. 5, gezitter. org