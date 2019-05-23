Мавлянова, когда перестанешь «издавать блеяние»?

И раньше депутат Махабат Мавлянова подвергалась критике общественности за свои спорные и сырые инициативы.

И на этот раз она выступила против свадебных платьев девушек, сделала вид, будто переживает за народ, выставляла себя нравственной. Но это выглядело неубедительно. Мы живем в светской стране, мы чтим традиции, но в то же время нельзя отставать от мировых тенденций развития. Судя по «блеянию» Мавляновой, выходящая замуж девушка должна быть закутана со всех сторон? Вместо того чтобы раздражать общественность, ей следовало бы выступать с такими выходками у себя дома. Человека принято оценивать по его делам, пройденному пути. Прежде чем Мавляновой подавать пример молодежи, ей следовало бы взглянуть на себя в зеркало, поразмыслить над своим прошлым. Почему ей не стыдно?..

Источник: газета «Азия news» №20 от 23.05.2019 / стр. 8, gezitter. org