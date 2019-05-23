Министру Нурбеку Мурашеву вручили "Черную калошу"

20 мая эксперты, экономисты и бизнесмены собрались на заседание и поделились мнениями по экономическому развитию страны.

В ходе обсуждения были даны оценки работе членов правительства. Участники мероприятия решили вручить министру сельского хозяйства, мелиорации и пищевой промышленности Нурбеку Мурашеву статуэтку "Черная калоша" как самому неэффективному руководителю.

Министр говорит, что награда ещё не дошла по адресу.

Напомним, указанное министерство в прошлом году призвало земледельцев сеять картошку. Однако осенью цена картофеля составила 5 сомов за килограмм. Министерство призвало сельчан подождать момента подорожания картофеля, однако подорожания не произошло, а между тем товар сельхозпроизводителей начал гнить.

Источник: sayasat.kg, gezitter. org