20 мая эксперты, экономисты и бизнесмены собрались на заседание и поделились мнениями по экономическому развитию страны.
В ходе обсуждения были даны оценки работе членов правительства. Участники мероприятия решили вручить министру сельского хозяйства, мелиорации и пищевой промышленности Нурбеку Мурашеву статуэтку "Черная калоша" как самому неэффективному руководителю.
Министр говорит, что награда ещё не дошла по адресу.
Напомним, указанное министерство в прошлом году призвало земледельцев сеять картошку. Однако осенью цена картофеля составила 5 сомов за килограмм. Министерство призвало сельчан подождать момента подорожания картофеля, однако подорожания не произошло, а между тем товар сельхозпроизводителей начал гнить.
Источник: sayasat.kg, gezitter. org
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