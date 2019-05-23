На кыргызско-таджикской границе совершен выстрел

22 мая 2019 года, в местности Эски Мазар села Карабак Баткенского района Баткенской области родственники похороненного вчера, 21 мая, жителя села Карабак, совершали поминальные молитвы.

В это время появился пограничный наряд Таджикистана, граждане Кыргызстана вступили в словесную перепалку и потребовали, чтобы наряд покинул территорию кладбища, говорится в сообщении ГПС КР.

Согласно информации, для разрешения конфликта на место прибыли пограничные представители двух государств. Во время переговоров граждане Кыргызстана начали рыть яму на дороге по маршруту движения таджикских пограничников. Таджикские пограничники применили оружие, совершив один предупредительный выстрел в воздух.

В настоящее время продолжаются переговоры пограничников Кыргызстана и Таджикистана. С жителями села также ведется разъяснительная работа, одним из требований граждан является прибытие на место конфликта руководителей органов власти.

Кладбище на участке Эски Мазар, по данным кыргызских пограничников, находится в 150 метрах от условной линии государственной границы на территории Таджикистана. Данный участок местности не описан, но фактически использовался гражданами Кыргызстана.

Обстановка на кыргызско-таджикской государственной границе относительно стабильная, подразделения ГПС КР контролируют ситуацию.

Источник: fakt.kg, gezitter. org