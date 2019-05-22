Правительство подтвердило, что дочь Абылгазиева учится в США, а не в университете «Ала-Тоо»

В кабмине признали, что допустили ошибку в информации о родственниках премьера

Дочь премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева Саадат действительно учится в США. Об этом Vesti.kg сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

- В сообщении пресс-службы была допущена неточность о месте обучения младшей дочери Мухаммедкалыя Абылгазиева, - пояснили в кабмине. - Из-за того, что Саадат была близка к творческой работе, успешно окончив факультет Европейских цивилизаций Бишкекского гуманитарного университета, с начала этого года она поступила на учебу в американский колледж, выбрав специальность «цифровое медиа-искусство». Она увлекается анимацией.

Вместе с тем в правительстве напомнили, что премьер-министр всегда выступает за открытую и прозрачную работу и подтвердил это, предоставив общественности исчерпывающую информацию даже о своих близких родственниках.

- Однако хотелось бы добавить, что такой открытой позицией главы правительства нельзя злоупотреблять в ущерб его близким и детям, забывая об их правах на неприкосновенность частной жизни, - добавили в правительстве. - Мы и в дальнейшем готовы предоставлять сведения, интересующие общественность, но при этом считаем правильным сконцентрироваться на вопросах, касающихся его государственной деятельности.

Поясним, ранее на фоне скандала с компанией «КТ Мобайл» Абылгазиев предоставил общественности всю информацию о своих родственниках, в том числе и о том, чем занимаются его дети. При этом было указано, что его младшая дочь обучается в Международном университете «Ала - Тоо». Однако позже ресурс «Factchek.kg» выяснил, что Саадат Дуйшекеева учится в американском колледже Diablo Valley College.



Стоимость обучения в данном заведении составляет более 23 тысяч долларов в год.

Vesti. KG