В Министерстве образования не рассказывают выпускникам, куда лучше поступать

Министерство образования не дает рекомендации и советы, куда лучше поступать.
Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Дастан Бекешев.
По его словам, многие выбирают любые искусственно созданные факультеты. Все хотят учиться и быть управленцами. Например, все хотят иметь банковское образование. Но в стране всего 25 банков.
«Все хотят отучиться по специальности «международные отношения», но у нас всего 23 посольства. Вы же должны это все подсказывать. Есть непонятные факультеты. У нас очень много стало юристов и экономистов, а на самом деле экономика плохая, законы плохие. Министерство образования должно обратить внимание на это. Борьбу с искусственно созданными институтами надо начать. Учителям и детям нужно подсказывать», — предложил Дастан Бекешев.
Он раскритиковал ведомство и за то, что Минобразования выделяет грантовые учебные места в основном на педагогику.
«Но у нас учителей много уже. Иногда к нам обращаются с просьбой устроить в школу или детский сад. Дайте айтишникам гранты. Давайте попробуем там», — заключил депутат.
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