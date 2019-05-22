За что задержали Шамиля Атаханова? В чем его могут обвинить?

Следственная служба МВД КР задержала и водворила в ИВС экс-вице-премьер-министра Шамиля Атаханова по уголовному делу о незаконном освобождении «вора в законе» Азиза Батукаева.

В чем его могут обвинить?

Докладывал президенту Атамбаеву о необходимости освободить Азиза Батукаева

Дал приказ силовикам оперативно и безопасно доставить Батукаева в аэропорт

Сын Атаханова Данияр имел отношение в авиарейсу, с которым Батукаев покинул страну

Что говорил Шамиль Атаханов

«Есть понятие «моральное право», а есть понятие «закон». Все процедуры о досрочном освобождении Азиза Батукаева были соблюдены в соответствии с законом»

Кто выступал против него?

Алмазбек Атамбаев, экс-президент КР

«После освобождения Батукаева появились различные вопросы. Я вызвал соответствующих людей и расспросил у них обо всем. Человек отсидел восемь лет, должен был просидеть еще дольше. Но мы имеем дело с решением суда. Честно говоря, в этом деле ошибку допустил Шамиль Атаханов».

Феликс Кулов, экс-премьер министр

«Примерно через полгода или год я был на приеме на тот момент у президента Алмазбека Атамбаева, тогда он мне рассказал, что к нему приходил вице-премьер-министр КР, курирующий силовой блок, Шамиль Атаханов, который заявил ему, что есть необходимость отпустить Батукаева по следующим основаниям: в процессе следствия не доказано, что он кого-то убивал; отбывает достаточно большой срок за преступление; он тяжело болен; есть несколько уголовных авторитетов, и среди них Азиз Батукаев. Это вызывает конфронтацию между ними, и желательно отпустить того, кто хочет уехать в Россию, и это Батукаев».

Жоомарт Сапарбаев, член депутатской комиссии по расследованию «Дела Батукаева»

«Самолет вывезший Азиза Батукаева обслуживало ОсОО «Анилия», директором которого является Данияр Шамилевич Атаханов. Эта компания занималась хендлингом — обслуживала и заливала бензин. Данное ОсОО является дочерней компанией «Sim KG Интернэшнл», которая принадлежит Машкевичу. С какой стати Данияр Атаханов и его компания обслуживала этот самолет? — заявил депутат от фракции «Ата-Мекен» Жоомарт Сапарбаев».

Решение депутатской комиссии по расследованию дела Батукаева

Депутатская комиссия рекомендовала правительству временно отстранить от должности Шамиля Атаханова. Позже он подал заявление по собственному желанию и покинул свой пост.

Вывод

Главная цель задержания Шамиля Атаханова, может быть попытка взять с него показания против Алмазбека Атамбаева. Который тоже мог быть причастен к «делу Батукаева».

Биография Шамиля Атаханова

В 1971 году окончил факультет автоматики Фрунзенского политехнического института.

1973-84 гг. — работа на комсомольских и партийных должностях в Киргизской ССР.

1984-86 гг. — учеба в Академии МВД СССР.

1986-87 гг. — начальник ОБОП МВД Киргизской ССР.

1987-88 гг. — заведующий отделом Фрунзенского горкома.

1988-91 гг. — зам. начальника, и.о. начальника УВД г. Фрунзе.

1991-2005 гг. — гендиректор СП “Интер-Бишкек”.

Май – август 2005 г. — первый вице-мэр г. Бишкек.

Август 2005 – декабрь 2010 гг. — гендиректор СП “Интер-Бишкек”.

С 20 декабря 2010 г. — вице-премьер КР.

С 5 декабря 2011 г. — председатель Государственного комитета национальной безопасности.

С 9 ноября 2012 до 22 февраля 2013 года — министр внутренних дел КР.

С февраля до июня 2013 года — вице-премьер, курирующий силовой блок.

Член СДПК.

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