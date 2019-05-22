За что задержали Шамиля Атаханова? В чем его могут обвинить?

Следственная служба МВД КР задержала и водворила в ИВС экс-вице-премьер-министра Шамиля Атаханова по уголовному делу о незаконном освобождении «вора в законе» Азиза Батукаева.
В чем его могут обвинить?
- Докладывал президенту Атамбаеву о необходимости освободить Азиза Батукаева
- Дал приказ силовикам оперативно и безопасно доставить Батукаева в аэропорт
- Сын Атаханова Данияр имел отношение в авиарейсу, с которым Батукаев покинул страну
Что говорил Шамиль Атаханов
«Есть понятие «моральное право», а есть понятие «закон». Все процедуры о досрочном освобождении Азиза Батукаева были соблюдены в соответствии с законом»
Кто выступал против него?
Алмазбек Атамбаев, экс-президент КР
«После освобождения Батукаева появились различные вопросы. Я вызвал соответствующих людей и расспросил у них обо всем. Человек отсидел восемь лет, должен был просидеть еще дольше. Но мы имеем дело с решением суда. Честно говоря, в этом деле ошибку допустил Шамиль Атаханов».
Феликс Кулов, экс-премьер министр
«Примерно через полгода или год я был на приеме на тот момент у президента Алмазбека Атамбаева, тогда он мне рассказал, что к нему приходил вице-премьер-министр КР, курирующий силовой блок, Шамиль Атаханов, который заявил ему, что есть необходимость отпустить Батукаева по следующим основаниям: в процессе следствия не доказано, что он кого-то убивал; отбывает достаточно большой срок за преступление; он тяжело болен; есть несколько уголовных авторитетов, и среди них Азиз Батукаев. Это вызывает конфронтацию между ними, и желательно отпустить того, кто хочет уехать в Россию, и это Батукаев».
Жоомарт Сапарбаев, член депутатской комиссии по расследованию «Дела Батукаева»
«Самолет вывезший Азиза Батукаева обслуживало ОсОО «Анилия», директором которого является Данияр Шамилевич Атаханов. Эта компания занималась хендлингом — обслуживала и заливала бензин. Данное ОсОО является дочерней компанией «Sim KG Интернэшнл», которая принадлежит Машкевичу. С какой стати Данияр Атаханов и его компания обслуживала этот самолет? — заявил депутат от фракции «Ата-Мекен» Жоомарт Сапарбаев».
Решение депутатской комиссии по расследованию дела Батукаева
Депутатская комиссия рекомендовала правительству временно отстранить от должности Шамиля Атаханова. Позже он подал заявление по собственному желанию и покинул свой пост.
Вывод
Главная цель задержания Шамиля Атаханова, может быть попытка взять с него показания против Алмазбека Атамбаева. Который тоже мог быть причастен к «делу Батукаева».
Биография Шамиля Атаханова
В 1971 году окончил факультет автоматики Фрунзенского политехнического института.
1973-84 гг. — работа на комсомольских и партийных должностях в Киргизской ССР.
1984-86 гг. — учеба в Академии МВД СССР.
1986-87 гг. — начальник ОБОП МВД Киргизской ССР.
1987-88 гг. — заведующий отделом Фрунзенского горкома.
1988-91 гг. — зам. начальника, и.о. начальника УВД г. Фрунзе.
1991-2005 гг. — гендиректор СП “Интер-Бишкек”.
Май – август 2005 г. — первый вице-мэр г. Бишкек.
Август 2005 – декабрь 2010 гг. — гендиректор СП “Интер-Бишкек”.
С 20 декабря 2010 г. — вице-премьер КР.
С 5 декабря 2011 г. — председатель Государственного комитета национальной безопасности.
С 9 ноября 2012 до 22 февраля 2013 года — министр внутренних дел КР.
С февраля до июня 2013 года — вице-премьер, курирующий силовой блок.
Член СДПК.
Elgezit.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!